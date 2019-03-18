В Крыму ответили осудившему поклонников за слова о полуострове Макаревичу

Депутат государственного совета Крыма Валерий Аксенов прокомментировал РБК слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, упрекнувшего своих поклонников за позицию по Крыму.

​Аксенов призвал музыканта «остановиться и прислушаться», если даже его фанаты «кричат «Крым наш». «Если Макаревич считает, что он из себя представляет элиту неизвестно какую и чем заслуженную, то надо этому статусу элиты соответствовать», — заметил он.

Ранее Макаревич на странице в Facebook осудил своих поклонников, которые приветствуют присоединение Крыма к России. В публикации он обратился к людям, которые говорят, что выросли на его песнях. «Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали?» — написал Макаревич.

Музыкант не первый раз осуждает включение Крыма в состав России. Макаревич, в частности, заявлял, что Крым, если он был так необходим российской власти, нужно было возвращать «мирным и бесконфликтным» способом. Он был включен в составленный Общественной палатой полуострова список деятелей, способствующих «разжиганию вражды» в связи с присоединением.

Полуостров вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года.