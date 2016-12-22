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Макаревич пояснил слова о покупке Крыма Россией
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Макаревич пояснил слова о покупке Крыма Россией
Политика, 21:22
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Макаревич пояснил слова о покупке Крыма Россией

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич пояснил РБК, что высказанное им предложение в эфире «Эха Москвы» купить Крым — это метафора.

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По его словам, Крым нужно было возвращать мирным способом. «Если была такая острая стратегическая необходимость во владении Крымом, можно было найти другие способы его получить. Способы мирные, бесконфликтные. Я глубоко убежден, что по конечным расчетам это было бы дешевле», — заключил он.

В эфире «Эха» Макаревич сказал, что Крым можно было купить.
— Я считаю, что если так был необходим Крым, вот настолько уж необходим, что жить без него Россия не могла, то можно было найти другие пути.
— Какие?
— Да купить его.
— Серьезно?
— Конечно. Ну, договориться, купить. Я грубо говорю, но найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны.

Крым стал российским после проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года.

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