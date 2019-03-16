Тело Малашенко доставили из Испании в Москву

Самолет доставил в Москву тело сооснователя НТВ Игоря Малашенко, умершего в Испании в возрасте 64 лет. Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, передает «РИА Новости».

«Самолет приземлился», — сказал Венедиктов.

Накануне главред «Эха Москвы» рассказал, что гроб с телом Малашенко доставят из испанской Малаги рейсом «Аэрофлота» утром 16 марта. Прощание и похороны пройдут в понедельник, 18 марта, на Троекуровском кладбище.

О смерти Малашенко стало известно 25 февраля. Токсикологическая экспертиза не выявила ничего подозрительного в его смерти. Его жена Божена Рынска говорила, что Малашенко мог умереть в результате насильственных действий.