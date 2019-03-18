В Москве началось прощание с Игорем Малашенко

В ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве началось прощание с политологом и сооснователем НТВ Игорем Малашенко. На церемонии присутствует его вдова Божена Рынска, сообщает корреспондент РБК.

После окончания церемонии состоятся похороны.

64-летний Малашенко был найден мертвым в Испании 25 февраля. Расширенная токсикологическая экспертиза не выявила в его смерти ничего подозрительного.

В середине февраля, незадолго до смерти супруга, Божена Рынска сообщила, что Малашенко попал в больницу. Что именно диагностировали у Малашенко, она не уточнила. Позднее Рынска предположила, что его смерть могла быть насильственной.