Вучич заявил о готовности к внеочередным выборам в случае их проведения

Вучич заявил о готовности к внеочередным выборам в случае их проведения

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что оппозиция проиграет с большим отрывом в случае проведения внеочередных выборов в стране.

«Не важно, когда будут проводиться выборы и как они будут организованы. Я говорю им (оппозиционерам. — ред.): сами подготовьте списки избирателей, напишите в них, что угодно. Берите, пишите, марайте бумагу, черкайте, делайте что хотите — вы проиграете выборы», — сообщил он в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

По словам Вучича, в случае проведения выборов он наберет 55%, «а может и больше». «А они получат максимум 10-15, 16, 17% — не больше», — сказал сербский президент.

В воскресенье в Белграде прошла акция оппозиции против политики президента Сербии. Группа демонстрантов попыталась захватить здание национальной телерадиокомпании РТС. Ее возглавляли оппозиционеры Обрадович и Джилас. Митингующие забросали представителей правоохранительных органов камнями, после чего полиция по одному вывела протестующих из здания гостелевидения.