Вучич пообещал наказать участников беспорядков в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что участники беспорядков во время протестов в Белграде понесут наказание. Об этом сообщает телерадиокомпания «Радио и телевидение Сербии» (РТС).

«Насилие подошло к концу. Все, кто участвует в насилии, ответят за него», — сказал он.

Он добавил, что 1023 человека прорвались через заборы вокруг президентского дворца. Он также осудил прорыв демонстрантов в здание гостелевидения РТС. Как отмечает издание Kurir, Вучич также назвал оппозиционера Бошко Обрадовича фашистом, а Драгана Джиласа — олигархом.

«Фашист Обрадович и магнат Джилас прорвались через забор, который никто не охранял, думая, что кто-то их испугается», — заявил президент.