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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Вучич пообещал наказать участников беспорядков в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что участники беспорядков во время протестов в Белграде понесут наказание. Об этом сообщает телерадиокомпания «Радио и телевидение Сербии» (РТС).

«Насилие подошло к концу. Все, кто участвует в насилии, ответят за него», — сказал он.

Он добавил, что 1023 человека прорвались через заборы вокруг президентского дворца. Он также осудил прорыв демонстрантов в здание гостелевидения РТС. Как отмечает издание Kurir, Вучич также назвал оппозиционера Бошко Обрадовича фашистом, а Драгана Джиласа — олигархом.

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«Фашист Обрадович и магнат Джилас прорвались через забор, который никто не охранял, думая, что кто-то их испугается», — заявил президент.

Ранее в Белграде во время акции оппозиции против политики Вучича группа демонстрантов ворвалась в здание РТС. Ее возглавляли оппозиционеры Обрадович и Джилас. Митингующие закидали полицейских камнями. Затем жандармерия по одному вывела протестующих из здания гостелевидения.

Впоследствии демонстранты прорвали оцепление перед резиденцией президента в Белграде во главе с Обрадовичем. Они попытались прорвать кордон с помощью грузовика.

Теги: Сербия, Александр Вучич, протесты
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Демонстранты в Сербии ворвались в здание гостелевидения
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