В МВД Сербии сообщили о семи задержанных за беспорядки в Белграде

В Белграде задержали шесть человек по делу о вторжении в здание гостелевидения РТС и одного за нападение на полицейского у резиденции президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

По данным министерства, два демонстранта ворвались в здание с бензопилой и размахивали ей перед сотрудниками гостелевидения. Еще один митингующий разбил стекло у входа в здание РТС. Помимо этого двоих демонстрантов задержали по подозрению в нападении на полицейских.

В МВД добавили, что задержали одного протестующего, которого также подозревают в нападении на сотрудника полиции у президентского дворца.

Издание Balkan Insight отмечает, что организаторы протестов сообщили о десяти задержанных за то, что те ворвались в здание РТС. Митингующие потребовали их освобождения. Один из лидеров оппозиции Бошко Обрадович заявил, что дает полицейским срок до 15:00 по местному времени (17:00 мск) 18 марта. По его словам, если требование не выполнят, будет организован новый протест.