Демонстранты в Сербии ворвались в здание гостелевидения

В Белграде во время очередной акции оппозиции против политики президента Сербии Александра Вучича группа демонстрантов во главе с оппозиционерами Бошко Обрадовичем и Драганом Джиласом ворвалась в здание гостелевидения РТС (сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Сербии»), сообщает местное издание Kurir.
Чтобы попасть в помещения, протестующие, по его данным, закидали полицейских камнями, вытолкнули охрану и сломали дверь. Подчиняться требованиям сотрудников правоохранительных органов, которые просили их покинуть здание, они отказались.
Обрадович требовал от сотрудников канала дать ему возможность выйти в эфир, уточняет издание. Это он называл основным условием для того, чтобы оппозиция покинула помещения гостелевидения. Своих сторонников политик тем временем призвал собраться вокруг здания РТС.
«Мы останемся здесь, пока нам не позволят принять участие в программе. В чем проблема дать нам две минуты [эфира]?» — возмущался Обрадович.