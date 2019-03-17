Демонстранты в Сербии ворвались в здание гостелевидения

Протестующие закидали полицейских камнями, сломали дверь здания сербского гостелевидения и в итоге заняли помещения телерадиокомпании РТС. Оттуда их впоследствии вывели сотрудники правоохранительных органов

Фото: rts.rs

В Белграде во время очередной акции оппозиции против политики президента Сербии Александра Вучича группа демонстрантов во главе с оппозиционерами Бошко Обрадовичем и Драганом Джиласом ворвалась в здание гостелевидения РТС (сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Сербии»), сообщает местное издание Kurir.

Чтобы попасть в помещения, протестующие, по его данным, закидали полицейских камнями, вытолкнули охрану и сломали дверь. Подчиняться требованиям сотрудников правоохранительных органов, которые просили их покинуть здание, они отказались.​

Обрадович требовал от сотрудников канала дать ему возможность выйти в эфир, уточняет издание. Это он называл основным условием для того, чтобы оппозиция покинула помещения гостелевидения.​ Своих сторонников политик тем временем призвал собраться вокруг здания РТС.

Видео: RTS

«Мы останемся здесь, пока нам не позволят принять участие в программе. В чем проблема дать нам две минуты [эфира]?» — возмущался Обрадович.