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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Демонстранты в Сербии ворвались в здание гостелевидения
Протестующие закидали полицейских камнями, сломали дверь здания сербского гостелевидения и в итоге заняли помещения телерадиокомпании РТС. Оттуда их впоследствии вывели сотрудники правоохранительных органов
Фото: rts.rs

В Белграде во время очередной акции оппозиции против политики президента Сербии Александра Вучича группа демонстрантов во главе с оппозиционерами Бошко Обрадовичем и Драганом Джиласом ворвалась в здание гостелевидения РТС (сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Сербии»), сообщает местное издание Kurir.

Чтобы попасть в помещения, протестующие, по его данным, закидали полицейских камнями, вытолкнули охрану и сломали дверь. Подчиняться требованиям сотрудников правоохранительных органов, которые просили их покинуть здание, они отказались.​

Обрадович требовал от сотрудников канала дать ему возможность выйти в эфир, уточняет издание. Это он называл основным условием для того, чтобы оппозиция покинула помещения гостелевидения.​ Своих сторонников политик тем временем призвал собраться вокруг здания РТС.

Видео: RTS

«Мы останемся здесь, пока нам не позволят принять участие в программе. В чем проблема дать нам две минуты [эфира]?» — возмущался Обрадович.

Однако впоследствии, как пишет Kurir, сербская жандармерия (вооруженные силы полиции) «без применения силы» вывела всех митингующих из здания одного за другим. РТС, по его информации, в том числе, покинули Обрадович и Джилас.

Данные о том, что все протестующие были выведены из здания «мирным путем», подтвердил и министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович, пишет издание. «Здание снова в руках рабочих и служащих РТС», — цитирует оно главу ведомства.

При этом Balkan Insight в своем Twitter публикует кадры из захваченного протестующими здания гостелевидения, на которых видно, что полиция жестко вытаскивает из толпы демонстрантов и тащит их одного за другим к выходу.

В связи с инцидентом в воскресенье, 17 марта, по данным Kurir, со спецобращением выступит сербский лидер Вучич.

После того, как демонстранты были выведены из помещений РТС, перед входом в здание выстроились отряды полиции, которые помещали митингующим еще раз прорваться внутрь.​ Сколько всего человек принимало участие в акции, Kurir не уточняет.

Материал дополняется.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Сербия, митинг, Александр Вучич
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