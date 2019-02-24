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Политика ,  
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В Белграде тысячи людей на акции протеста потребовали отставки Вучича
В Сербии продолжаются массовые акции протеста против президента страны Александра Вучича. Митингующие прошлись маршем до зданий правительства и парламента страны
Акции "Один из пяти миллионов" в Белграде 16 февраля (Фото: Marko Djurica / Reuters)

В Белграде несколько тысяч человек провели акцию протеста против действующего правительства и президента страны Александра Вучича. Об этом сообщает РТС.

Акция прошла вечером 23 февраля. Сбор протестующих прошел на площади близ философского факультета университета в Белграде. В протестах, отмечает РТС, принимали участие муниципальные депутаты. От площади группы протестующих прошли маршем по городу. Некоторые протестующие держали в руках плакаты с цитатой из заявления Вучича, сделанного в 2012 году: «Пенсионеры не заплатят ни одного динара за предстоящие реформы».

Оппозиция обвиняет власти страны в коррупции и нарушении демократических принципов. За день до этого, 22 февраля массовые акции были проведены сразу в нескольких городах Сербии, в том числе в Нови-Саде и Нише.

Акции протеста в Сербии начались в начале декабря. Поводом к их проведению стало нападение на лидера оппозиционной партии «Левица» Борислава Стефановича. По версии оппозиции, к организации нападения причастны власти. В январе марш оппозиции в Белграде собрал более 10 тыс. человек. Акции в различных городах Сербии проходят под общим лозунгом «Один из пяти миллионов». Он появился после того, как Вучич заявил, что не уступит демонстрантам, даже если их будет пять миллионов.

Правящая коалиция, возглавляемая Сербской прогрессивной партией Вучича, сейчас имеет большинство в парламенте страны (165 из 250 мест). Следующие общенациональные выборы состоятся в Сербии в 2020 году. Последние соцопросы, проведенные в ноябре, показывают, что партию Вучича поддерживают 53,3% сербов, в то время как другие партии значительно отстают.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Сербия, массовые протесты
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