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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Бывший муж Началовой Алдонин отреагировал на ее смерть

Полузащитник ФК «Волга» Евгений Алдонин отреагировал на смерть бывшей супруги, певицы Юлии Началовой.

«Да, известно (о смерти Юлии Началовой. — РБК)​, но я просто сейчас не хочу ничего комментировать, ничего обсуждать, ни о чем говорить. Сейчас не готов абсолютно», — заявил РБК Алдонин.

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«Я была уверена, что стану народной артисткой»: какой была Юлия Началова

Юлия Началова умерла 16 марта после перенесенной операции на ноге. Ей было 38 лет. Смерть певицы подтвердил ее отец, композитор Виктор Началов. По его словам, причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови.

Певица попала в больницу в начале марта с обострением сахарного диабета и подагры. Артистку поместили в реанимационное отделение, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя некоторое время ее ввели в состояние в медикаментозной комы.

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PR-менеджер артистки Анна Исаева​ заявляла, что несколько лет назад у Началовой диагностировали подагру (болезнь суставов, которая приводит к их воспалению), и певица «перманентно занимается» лечением этого заболевания. В рамках лечения Началова недавно в том числе прошла обследование в Риме.

В Москве певица посещала врачей, но по другой причине — во время съемок она стерла ногу, и ей потребовались «лечение, отдых и поддержка тонуса», отмечала представитель певицы.

 












 

Теги: Юлия Началова
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