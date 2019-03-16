Бывший муж Началовой Алдонин отреагировал на ее смерть

Полузащитник ФК «Волга» Евгений Алдонин отреагировал на смерть бывшей супруги, певицы Юлии Началовой.

«Да, известно (о смерти Юлии Началовой. — РБК)​, но я просто сейчас не хочу ничего комментировать, ничего обсуждать, ни о чем говорить. Сейчас не готов абсолютно», — заявил РБК Алдонин.

Юлия Началова умерла 16 марта после перенесенной операции на ноге. Ей было 38 лет. Смерть певицы подтвердил ее отец, композитор Виктор Началов. По его словам, причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови.

Певица попала в больницу в начале марта с обострением сахарного диабета и подагры. Артистку поместили в реанимационное отделение, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя некоторое время ее ввели в состояние в медикаментозной комы.