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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Венедиктов назвал дату доставки тела Малашенко в Москву

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что тело сооснователя НТВ Игоря Малашенко доставят в Россию из Испании утром в субботу, 16 марта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Завтра в 7 утра гроб с телом Игоря Малашенко рейсом «Аэрофлота» из Малаги будет доставлен в Москву», — написал Венедиктов. Прощание и похороны пройдут в понедельник, 18 марта, на Троекуровском кладбище.

В посольстве России в Испании в РБК сообщили, что вопрос о транспортировке тела «находится вне компетенции посольства». «Организацией транспортировки тела занимается похоронное агентство. Решение же о перевозке, способе и месте захоронения принимают исключительно родственники», — сказали в посольстве.

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Ранее Венедиктов говорил, что вопросом вывоза тела занимаются старшая дочь Малашенко, а также группа его бывших партнеров. Суд в Испании разрешил транспортировку тела Малашенко в конце февраля.

Игоря Малашенко нашли мертвым в Испании 25 февраля. Ему было 64 года. При проведении токсикологической экспертизы ничего подозрительного в его смерти обнаружено не было.

Теги: Игорь Малашенко, смерть, похороны
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