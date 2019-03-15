Венедиктов назвал дату доставки тела Малашенко в Москву

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что тело сооснователя НТВ Игоря Малашенко доставят в Россию из Испании утром в субботу, 16 марта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Завтра в 7 утра гроб с телом Игоря Малашенко рейсом «Аэрофлота» из Малаги будет доставлен в Москву», — написал Венедиктов. Прощание и похороны пройдут в понедельник, 18 марта, на Троекуровском кладбище.

В посольстве России в Испании в РБК сообщили, что вопрос о транспортировке тела «находится вне компетенции посольства». «Организацией транспортировки тела занимается похоронное агентство. Решение же о перевозке, способе и месте захоронения принимают исключительно родственники», — сказали в посольстве.

Ранее Венедиктов говорил, что вопросом вывоза тела занимаются старшая дочь Малашенко, а также группа его бывших партнеров. Суд в Испании разрешил транспортировку тела Малашенко в конце февраля.