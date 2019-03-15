«Силовые машины» назвали незаконными и необоснованными канадские санкции

Введение правительством Канады санкций против ПАО «Силовые машины» является незаконным и не имеет оснований. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Решение правительства Канады о введении санкций в отношении ПАО «Силовые машины» является не только незаконным, но и вообще лишено каких бы то ни было формальных оснований», — сказали в пресс-службе.

В компании добавили, что действия Канады «вызывают недоумение», так как «Силовые машины» не имеют отношения к конфликту в Керченском проливе.

Правительство Канады расширило санкционные списки против России вслед за США и Евросоюзом. В них попали компании «Силовые машины», «Туполев», «Сухой», «МиГ», «Мостотрест», «Строймонтажгаз» и другие.