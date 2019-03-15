Якунин назвал незаслуженными санкции Канады против себя

Бывший руководитель РЖД Владимир Якунин назвал незаслуженными санкции правительства Канады, под которые он попал. Об этом он сообщил РБК.
«Незаслуженные награды, также как и наказания, одинаково вредны в любом обществе. Что касается активов, то их у меня за рубежом нет», — сказал он.
Ранее Канада расширила санкционный список против России. Помимо Якунина, в него вошли глава «Роснефти» Игорь Сечин, полпред президента в Южном округе Владимир Устинов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, сын Аркадия Ротенберга Игорь, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Ограничения замораживают активы россиян в юрисдикции Канады и запрещают канадцам совершать сделки с попавшими в список физическими и юридическими лицами.