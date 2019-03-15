Якунин назвал незаслуженными санкции Канады против себя

Якунин назвал незаслуженными санкции Канады против себя

Бывший руководитель РЖД Владимир Якунин назвал незаслуженными санкции правительства Канады, под которые он попал. Об этом он сообщил РБК.

​«Незаслуженные награды, также как и наказания, одинаково вредны в любом обществе. Что касается активов, то их у меня за рубежом нет», — сказал он.

Ранее Канада расширила санкционный список против России. Помимо Якунина, в него вошли глава «Роснефти» Игорь Сечин, полпред президента в Южном округе Владимир Устинов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, сын Аркадия Ротенберга Игорь, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ограничения замораживают активы россиян в юрисдикции Канады и запрещают канадцам совершать сделки с попавшими в список физическими и юридическими лицами.