В Москве задержали мать оставленной девочки с признаками анорексии

Следователи задержали мать истощенной пятилетней девочки, которая была оставлена одна в квартире на севере Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»). Об этом сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, женщина была задержана в соответствии со ст. 91 УПК РФ.

Установлено, что пятилетняя девочка была обнаружена в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе. По предварительным данным, у ребенка отсутствовали социальные навыки и наблюдаются признаки анорексии. Кроме того, на шее у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Соседи рассказали, что мать девочки отсутствовала дома на протяжении нескольких дней.

В настоящее время ребенок доставлен в реанимацию московской больницы, а ее мать находится в отделении полиции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, спасенная девочка очень грязная, а в квартире, где она находилась, наблюдается антисанитария.