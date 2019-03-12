Врачи рассказали о состоянии брошенной в квартире в Москве девочки

Найденная в квартире на Ленинградском шоссе девочка начала произносить отдельные слоги, ее состояние близко к удовлетворительному. Об этом сообщил главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов, передает «РИА Новости».

«Она не начала говорить, даже близко нет. Только звуки похожие на слоги, но отдельного слова мы не слышали», — сказал Османов. По словам врача, девочка ест и улыбается. Он добавил, что с ребенком продолжают работать психологи и неврологи.

Ранее Османов рассказал «Говорит Москва», что девочка все понимает, однако по каким-то причинам перестала говорить. Признаков недостатка питания у ребенка нет. Врачи обнаружили у нее респираторную инфекцию, однако серьезных изменений внутренних органов нет.

Пятилетнюю девочку нашли 10 марта в квартире на Ленинградском шоссе после звонка соседей. Следователи заявили, что у девочки отсутствуют социальные навыки, а украшение на шее вросло в кожу. Мать ребенка задержали, против нее возбудили дело о покушении на убийство. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что анорексия у девочки не подтвердилась, однако она не разговаривает.