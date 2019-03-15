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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Ozon вернул возможность бесплатной доставки для всех клиентов

Онлайн-ретейлер Ozon вернул возможность бесплатной доставки для всех клиентов с заказами на сумму от 3,5 тыс. руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

«Заказы от 3 500 рублей могут быть доставлены бесплатно», — рассказали в Ozon. Стоимость платной доставки составит 99 руб.

Пользователи подписки Ozon.Premium смогут пользоваться бесплатной доставкой товаров на любую сумму при условии их предоплаты.

Ритейлер также сообщил, что снизил стоимость подписки: цена за шесть месяцев составляет 6 999 руб., а за год — 1 799 руб.

Бизнес
Онлайн-ретейлер Ozon ввел подписку на бесплатную доставку

Онлайн-ретейлер решил отказаться от бесплатной доставки и ввести на эту услугу подписку 4 февраля. На сайте Ozon говорилось, что цена за полгода будет равна 1599 руб., а при заказе от 2999 руб. доставка будет бесплатной. Как заявил тогда гендиректор компании Александр Шульгин, задача Ozon — обеспечить максимально низкие цены на товары, не закладывая в их стоимость расходы компании.

Теги: Ozon.ru, доставка, онлайн-ретейлер
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