Ozon вернул возможность бесплатной доставки для всех клиентов

Ozon вернул возможность бесплатной доставки для всех клиентов

Онлайн-ретейлер Ozon вернул возможность бесплатной доставки для всех клиентов с заказами на сумму от 3,5 тыс. руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

«Заказы от 3 500 рублей могут быть доставлены бесплатно», — рассказали в Ozon. Стоимость платной доставки составит 99 руб.

Пользователи подписки Ozon.Premium смогут пользоваться бесплатной доставкой товаров на любую сумму при условии их предоплаты.

Ритейлер также сообщил, что снизил стоимость подписки: цена за шесть месяцев составляет 6 999 руб., а за год — 1 799 руб.