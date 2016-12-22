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Прокуратура проверит Ozon.ru из-за торговли лекарствами
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Прокуратура проверит Ozon.ru из-за торговли лекарствами
Бизнес, 17:49
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Прокуратура проверит Ozon.ru из-за торговли лекарствами

Московская прокуратура начала проверку из-за продажи лекарств в интернет-магазине Ozon.ru. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

В ведомстве напомнили, что в России запрещена розничная продажа лекарств дистанционным способом. Если прокуратура найдет в действиях Ozon.ru нарушения, компании может грозить наказание по ст. 14.15 КоАП РФ (нарушение правил продажи отдельных видов товаров) — штраф от 10 до 30 тыс. руб.

Как сообщила РБК директор по связям с общественностью Ozon Мария Заикина, компания уже предоставила прокурорам все необходимые разъяснения по поводу тестирования ​продаж безрецептурных лекарственных средств, а также информацию о лицензиях и открытых аптечных пунктах. «Также дали устные комментарии о порядке тестирования в рамках встречи, дополнительных вопросов к нам не возникло», — сообщила она.

Заикина добавила, что с середины октября компания получила несколько запросов по процедуре тестирования. «На все запросы мы, естественно, отвечаем оперативно, диалог со всеми службами конструктивный», — пояснила она.

Ранее Ozon.ru сообщала, что компания получила лицензию Росздравнадзора и тестирует продажу лекарственных средств, открыв офлайн-аптеки в Москве и Твери. Клиент может забрать свой заказ в офлайн-аптеке у фармацевта, либо заказ доставит курьер.

Росздравнадзор вынес Ozon.ru предостережение из-за торговли лекарствами
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1 ноября Росздравнадзор вынес предостережение Ozon.ru за дистанционную продажу лекарств, а Союз профессиональных фармацевтических организаций потребовал провести проверку.

Теги: Ozon.ru , лекарства , Торговля , Генеральная прокуратура РФ
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