Экс-глава Ozon стал консультантом по цифровым технологиям «Магнита»

Экс-глава Ozon Дэнни Перекальски на прошлой неделе перешел в «Магнит». Сейчас основная задача ретейлера — «повернуться лицом к потребителю», заявляла ее глава Ольга Наумова в интервью РБК

Дэнни Перекальски (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Экс-глава Ozon Дэнни Перекальски стал консультантом по маркетингу и цифровым технологиям розничной сети «Магнит», рассказал РБК источник, знакомый с планами компании.

Представитель ретейлера подтвердил эту информацию. По словам собеседника РБК, Перекальски займется «трансформацией маркетинговой политики, продвижением компании через различные digital-каналы», клиентской аналитикой, собственными торговыми марками и брендингом, а также формированием программ лояльности. Также он будет отвечать за формирование нового подхода к покупателям и «создание проактивной среды, которая будет подразумевать комплекс действий, позволяющий предугадывать потребности покупателя и предлагать соответствующие услуги».

Дэнни Перекальски также подтвердил РБК, что с прошлой недели стал консультантом «Магнита», по его словам, в своей работе он сосредоточится на маркетинге, цифровом маркетинге, лояльности и клиентоориентированности.

Ранее в интервью РБК гендиректор «Магнита» Ольга Наумова говорила, что «у «Магнита» нет в ДНК понимания покупателя и ориентированности на него», что является минусом компании, несмотря на сильную основу бизнеса, такую, как его мультиформатность и сила бренда. По мнению нового генерального директора ретейлера, «Магниту» нужно «повернуться лицом к потребителю, понимая, кому, что и как ты хочешь предложить», что требует умения учитывать как особенности миллениалов, живущих в цифровой среде, так и нового поколения пенсионеров.

Дэнни Перекальски начинал карьеру в исследовательской компании Nielsen, потом был директором по закупкам и главой департамента ценообразования в Metro Cash & Carry, реструктурировал маркетинговое направление в группе «Дикси». После этого он занял пост заместителя гендиректора Ozon Group, а затем возглавил компанию. До перехода в «Магнит» Перекальски руководил направлением по разработке продуктов Альфа-банка для физических лиц, малого и среднего бизнеса, где закончил работать в мае этого года.