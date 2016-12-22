Росздравнадзор вынес Ozon.ru предостережение из-за торговли лекарствами

Росздравнадзор предостерег Ozon.ru из-за дистанционной продажи лекарств, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Росздравнадзор вынес предостережение Ozon.ru по обращению о дистанционной продаже лекарственных средств и передал информацию для принятия мер в рамках компетенции Генпрокуратуре, правоохранительным органам, Роспотребнадзору, Роскомнадзору», — заявили в Росздравнадзоре.

В свою очередь в Ozon.ru рассказали агентству, что сейчас тестируют продажу лекарств в офлайн-аптеках на территории Москвы и Твери. «Клиент может забрать свой заказ в офлайн-аптеке у фармацевта, ознакомившись с товаром, либо он дает поручение курьеру ознакомиться с заказом в офлайн-аптеке, а затем привезти его по нужному адресу», — пояснили в Ozon.ru, отметив, что получили в Росздравнадзоре необходимую лицензию и действуют в рамках законодательства.

На сайте Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) сообщается, что с требованием о проверке Ozon.ru обратились именно они. «Ситуация, когда в сети интернет в отсутствие конкретного правового поля предлагается продажа и доставка лекарственных препаратов, на наш взгляд, является недопустимой», — говорится в сообщении СПФО.

При этом в Союзе подчеркнули, что считают онлайн-торговлю лекарствами возможной при соблюдении определенных условий. В частности, в СПФО считают необходимым, чтобы рецепты на лекарства проверяли специалисты с образованием фармацевта, а клиенты должны иметь возможность получить консультацию.

На вопрос о том, почему целью проверки стал именно Ozon.ru, исполнительный директор СПФО Лилия Титова заявила «Интерфаксу», что у Союза «нет цели и средств весь интернет отслеживать», потому попросили проверить «столь крупную и уважаемую организацию», которая вместе с СПФО занималась подготовкой предложений по законопроекту о снятии запрета на онлайн-торговлю лекарствами.