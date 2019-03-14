Порошенко анонсировал поездку в Донбасс

Украинский президент Петр Порошенко сообщил, что отправится в зону проведения Операции объединенных сил (ООС) для встречи с добровольцами, передает «Интерфакс-Украина».

«Я лечу на фронт, чтобы также посетить наших добровольцев», — сказал Порошенко, выступая в Киеве.

30 апреля 2018 года Порошенко объявил о завершении Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, продолжавшейся четыре года, и начале Операции объединенных сил (ООС). Операция в новом формате проходит в соответствии с так называемым законом о реинтеграции Донбасса. В октябре Порошенко приказал руководству ООС в качестве ответного огня применять все имеющиеся в их распоряжении силы и средства.

В декабре 2018 года советник президента Украины Петр Бирюков заявил, что почти вся «серая зона» в Донбассе перешла под контроль украинских военных, а по сравнению с маем 2014 года были освобождены две трети территории региона. МИД России назвал заявление Бирюкова провокацией.