Порошенко разрешил войскам в Донбассе стрелять из всего имеющегося оружия

Президент Украины потребовал от военного руководства не сдавать «ни клочка украинской земли» и быть готовым к любым сценариям — как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению, при этом «сохраняя каждого украинского воина»

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ руководителям Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе в качестве ответного огня применять все имеющиеся в их распоряжении силы и средства для сохранения жизни украинских бойцов. Об этом украинский президент заявил на встрече с командирами бригад Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область, сообщает Укринформ.

«Надо быть готовыми к любым сценариям — как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению», — приводит издание слова Порошенко. «Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения Операции объединенных сил, однако разрешаю и приказываю применять все имеющиеся в вашем распоряжении силы и средства в качестве огня в ответ для сохранения жизни наших людей», — сказал украинский президент.

Он также подчеркнул, что его основное требование — «не сдавать ни одного клочка украинской земли» и «сохранить каждого украинского воина».

«Мы не имеем права воевать советскими методами, когда победа достигалась ценой многочисленных потерь. Армия должна воевать не числом и большой кровью, а качеством и профессионализмом», — подчеркнул Порошенко.

Военные действия в Донбассе продолжаются с 2014 года. Изначально Киев называл свои действия АТО (антитеррористическая операция). В конце апреля 2018 года Порошенко заявил, что АТО в Донбассе завершена и начинается Операция объединенных сил (ООС). Смена формата была предусмотрена законом о реинтеграции Донбасса, принятым Радой в январе 2018 года.

Объявляя о смене формата военной операции украинский президент говорил, что это даст новые возможности защиты украинской территории и украинских граждан. «Украина будет бороться за каждый клочок нашей земли, каждого гражданина, который остался на оккупированной территории», — говорил в апреле Порошенко.

Глава Минобороны Украины Степан Полторак в свою очередь не исключал возможности наступления в Донбассе после смены формата операции. Он уточнял, что в случае «осложнений» в зону конфликта могут быть перброшены новые силы.