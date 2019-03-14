Костин назвал «чрезмерной мерой» арест Калви

Арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви является чрезмерным, а дело в отношении него вызывает много вопросов. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, сообщает ТАСС.

«Нахождение в СИЗО, тем более на длительный срок, без решения суда, конечно, неправильная вещь. В отношении Калви эта мера, безусловно, чрезмерная», — сказал Костин. Он добавил, что обстоятельства «дела Baring Vostok» непонятны бизнесу и «не до конца транспарентны», из-за чего вызывают озабоченность и негативно влияют на рынок.

В феврале Калви предъявили обвинения в мошенничестве и арестовали. Следствие считает, что инвестор убедил акционера банка «Восточный» принять у Первого коллекторского бюро (ПКБ) акции компании Financial Technology Group в счет долга на 3 млрд руб. При этом реальная рыночная стоимость бумаг, по оценкам СК, составила 600 тыс. руб. Сам Калви связал дело с корпоративным конфликтом.

Baring Vostok обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль уголовное дело против Калви. Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить законность ареста главы инвестфонда.