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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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«Дело Baring Vostok» ,  
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Костин назвал «чрезмерной мерой» арест Калви

Арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви является чрезмерным, а дело в отношении него вызывает много вопросов. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, сообщает ТАСС.

«Нахождение в СИЗО, тем более на длительный срок, без решения суда, конечно, неправильная вещь. В отношении Калви эта мера, безусловно, чрезмерная», — сказал Костин. Он добавил, что обстоятельства «дела Baring Vostok» непонятны бизнесу и «не до конца транспарентны», из-за чего вызывают озабоченность и негативно влияют на рынок.

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В феврале Калви предъявили обвинения в мошенничестве и арестовали. Следствие считает, что инвестор убедил акционера банка «Восточный» принять у Первого коллекторского бюро (ПКБ) акции компании Financial Technology Group в счет долга на 3 млрд руб. При этом реальная рыночная стоимость бумаг, по оценкам СК, составила 600 тыс. руб. Сам Калви связал дело с корпоративным конфликтом.

Baring Vostok обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль уголовное дело против Калви. Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить законность ареста главы инвестфонда.

Теги: Baring Vostok, Майкл Калви, Андрей Костин
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