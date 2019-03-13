Представитель Началовой назвала глупостью сообщения о выписке певицы

PR-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева в ответ на сообщения о выписке певицы, заявила РБК, что «не будет комментировать глупости».

Телеканал «Звезда» со ссылкой на медсестру отделения интенсивной терапии сообщал, что Началову выписали. «Она у нас не лежит уже. Ее выписали еще вчера. Ее перевели вчера еще», — привел телеканал слова медсестры.

Ранее Исаева сообщила, что состояние певицы оценивается как тяжелое. По ее словам, Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, она находится в искусственной коме.

11 марта СМИ сообщили, что Началова попала в реанимацию. Исаева говорила, что певица проходит обследование в клинике, но в целом с ней «все благополучно». По словам PR-менеджера, несколько лет назад у артистки диагностировали подагру, и она «перманентно занимается» ее лечением, в частности проходила обследование в Риме.