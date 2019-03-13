Кадыров прокомментировал законопроекты США против России

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя пакет законопроектов конгресса США против России, заявил, что у него нет и не было активов на Ближнем Востоке, в Европе и Америке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Вашингтоне ненавидят не только меня, но и моих лошадей, составляющих конкуренцию американским скакунам», — указал Кадыров. Он также отметил, что авторы законопроекта добиваются изменения в худшую сторону политики президента США Дональда Трампа в отношении Москвы.

Говоря о расследовании убийства Бориса Немцова, о котором также говорится в документе конгресса, Кадыров подчеркнул, что имел право называть Заура Дадаева настоящим патриотом России, поскольку «видел его в боевой обстановке».

Накануне палата представителей конгресса приняла пакет законопроектов. Он включает требование об отслеживании активов, связанных с президентом России Владимиром Путиным и его окружением, а также обвинение главы государства в затруднении работы следствия в рамках дела об убийстве Немцова. В резолюции, касающейся убийства политика, упоминается, что Дадаев служил в звании лейтенанта в батальоне внутренних войск «Север» и что Кадыров считал его «настоящим патриотом». Кроме того, конгрессмены приняли законопроект, запрещающий властям США признавать вхождение Крыма в состав России.