Песков счел оголтелой русофобией законопроекты американских конгрессменов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «оголтелой русофобией» принятый палатой представителей конгресса США пакет законопроектов, направленных против России. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Подобные законопроекты могут недружественно повлиять (на взаимоотношения России и США. — РБК). Это продолжающаяся оголтелая русофобская линия, продолжение эмоциональной экзальтации», — сказал Песков.

Он добавил, что Москва не ожидает «каких-то трезвых оценок» со стороны членов конгресса. По его мнению, они находятся «в плену эмоций», что не позволяет им трезво оценить ситуацию.

Песков отметил, что любой специалист, знакомый с современной историей США, спрогнозирует рост «накала русофобии» по мере приближения выборов. «Ибо русофобия всегда использовалась в качестве электорального инструмента в США, к нашему сожалению», — сказал Песков.