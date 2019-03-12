Палата представителей США запретила признавать Крым российским

Нижняя палата Конгресса запретила признавать суверенитет России над Крымом. Однако, президент США может обойти эти требования, если это будет жизненно важно для интересов безопасности США

Бухта города Балаклавы в Крыму (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Палата представителей США приняла закон, запрещающий государству признавать «аннексию Крыма Россией». «За» проголосовали 427 человек, «против» — один, следует из сообщения пресс-службы нижней палаты конгресса в Twitter.

Текст этого закона состоит всего из двух статей, первый из них касается названия документа — «Акта о непризнании аннексии Крыма». Во втором говорится, что политика Соединенных Штатов заключается в непризнании ни де-юре, ни де-факто российского суверенитета над Крымом, воздушным пространством полуострова или его территориальными водами.

В соответствии с этим, ни один орган государственный власти США не может принимать никаких действий, которые подразумевали бы признание российской принадлежности этой территории.

Однако, гласит третий подпункт второй статьи, президент США может обойти предыдущие положения, если сочтет, что это необходимо в интересах национальный безопасности США.

Документ был внесен в палату представителей 16 января.