Попавший под санкции Моснарбанк прекратил проводить платежи в долларах

Попавший под санкции США Еврофинанс Моснарбанк перестал проводить платежи в долларах. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

«В связи с включением АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в список OFAC, начиная с 11.03.2019 г. банк не проводит платежи в долларах США», — говорится в сообщении банка.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло Еврофинанс Моснарбанк в санкционный список 11 марта. По состоянию на 1 февраля банк занимал 82-е место по активам (64,8 млрд руб.) в банковской системе России. 49,99% акций банка принадлежит государственному венесуэльскому фонду национального развития Fonden S. A., блок-пакетами — 25% плюс одна акция — владеют Газпромбанк и ВТБ.

После введения ограничений Visa и Mastercard приостановили членство Еврофинанс Моснарбанка в своих платежных системах, что привело к блокировке карт банка в России и за границей. Министерство иностранных дел России назвало санкции ударом по доллару.