Visa и Mastercard отказались работать с попавшим под санкции Моснарбанком

Visa и Mastercard отказались работать с попавшим под санкции Моснарбанком

Visa и Mastercard приостановили ​членство попавшего под американские санкции Еврофинанс Моснарбанка в своих платежных системах, что привело к блокировке карт банка в России и за границей. Об этом говорится в сообщении банка.

Отмечается, что банк в ближайшее время организует замену карт Visa на карты российской платежной системы «Мир».​

Ранее в марте США ввели санкции против банка, самый крупный пакет акций которого (49,99%) принадлежит Минэкономики Венесуэлы. Блокирующие доли — у Газпромбанка, ВТБ и их структур. Впрочем, позднее стало известно, что доля ВТБ будет переоформлена на Росимущество.

Минфин США обосновал введение новых санкций «материальной поддержкой, спонсированием или обеспечением финансированием» венесуэльской государственной нефтекомпании PDVSA. Кроме того, министерство назвало «Еврофинанс» главной международной финансовой организацией, которая поддерживала запуск венесуэльской криптовалюты Petro. При этом банк с 2014 года уже находится под секторальными санкциями из-за Украины.