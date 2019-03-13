МИД назвал санкции США против «Еврофинанса» ударом по доллару

Российский МИД назвал ударом по американской валюте введение Соединенными Штатами санкций против российского банка из-за Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Налицо очередной удар США по собственной валюте, доверию к ней в мире и ее статусу инструмента международных расчетов. Вашингтон сам все больше убеждает мировое сообщество в ненадежности доллара, толкает к отказу от его использования», — говорится в сообщении.

В МИДе добавили, что санкции, принятые вне рамок Совета Безопасности ООН, являются нелегитимными.

Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «угрозы» главы Госдепартамента США Майкла Помпео в адрес «Роснефти» за взаимодействие с Венесуэлой бессмысленны. В ведомстве напомнили, что российская компания с 2014 года находится под санкциями, «но продолжает успешно работать».

Ранее в марте Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в относящийся к Венесуэле санкционный список российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк. Ограничения введены за «материальную поддержку, спонсирование или обеспечение финансированием» венесуэльской государственной нефтекомпании PDVSA.