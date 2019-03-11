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Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
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Певица Юлия Началова опровергла сообщения о своей госпитализации

Певица Юлия Началова опровергла телеканалу «Звезда» информацию о своей госпитализации в Москве.

«Я вообще в Риме. Успокойтесь», — сообщила Началова по СМС.

Общество
Менеджер Юлии Началовой ответил на сообщения о ее госпитализации

Ранее РЕН ТВ и газета «Известия» рассказали, что певица в крайне тяжелом состоянии попала в реанимацию одной из больниц в Москве с обострением сахарного диабета и подагры. Ее менеджер Владимир Белов опроверг эти данные словами «все в порядке».

При этом, по данным «Московского комсомольца», Началова попала в больницу 8 марта. Певица некоторое время назад повредила конечность и из-за плохой обработки раны у нее началось воспаление. По данным издания, певице предварительно был поставлен диагноз «рожа, заражение крови».

Теги: госпитализация, певица
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Менеджер Юлии Началовой ответил на сообщения о ее госпитализации
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