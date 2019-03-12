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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
Tesla $345 (+20,39%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Росавиация спросила Boeing об эксплуатации разбившейся в Эфиопии модели

Росавиация после катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии направила в компанию и в Федеральную авиационную администрацию США (ФАА) запрос о рекомендациях по дальнейшему безопасному использованию самолетов этой модели. Об этом говорится на сайте ведомства.

В ответ на запрос Росавиации Boeing сообщил, что все экипажи этой модели проходят дополнительные технические брифинги и тренировки на тренажере по особенностям работы систем самолета.

ФАА 11 марта опубликовала материал о поддержании летной годности Boeing 737 MAX 8, в котором подчеркивается, что, даже несмотря на возможное сходство между двумя авиакатастрофами с участием этого лайнера, делать какие-либо выводы или предпринимать какие-либо действия пока преждевременно.

Росавиация также отметила, что в России эксплуатируются два Boeing 737 MAX 8 — они принадлежат входящей в S7 Group авиакомпании «Глобус».

Общество
Полеты Boeing 737 Max 8 полностью запретили четыре страны

Ранее стало известно, что четыре страны — Австралия, Китай, Сингапур и Индонезия — временно полностью запретили использование самолетов Boeing этой модели. Лайнеры не могут садиться и взлетать в аэропортах этих стран. Кроме того, эксплуатацию модели также прекратили около десятка авиакомпаний.

Boeing 737 Max 8 перевозчика Ethiopian Airlines 10 марта выполнял рейс Аддис-Абеба — Найроби и потерпел крушение через 10 минут после вылета. В результате погибли все находившиеся на борту 157 человек, включая троих россиян. Это второе крушение Boeing 737 Max 8. В октябре прошлого года самолет индонезийской авиакомпании Lion Air разбился через 13 минут после взлета у западного побережья острова Ява. Погибли 189 человек.

Теги: Boeing, Росавиация, запрос
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