Росавиация спросила Boeing об эксплуатации разбившейся в Эфиопии модели

Росавиация после катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии направила в компанию и в Федеральную авиационную администрацию США (ФАА) запрос о рекомендациях по дальнейшему безопасному использованию самолетов этой модели. Об этом говорится на сайте ведомства.

В ответ на запрос Росавиации Boeing сообщил, что все экипажи этой модели проходят дополнительные технические брифинги и тренировки на тренажере по особенностям работы систем самолета.

ФАА 11 марта опубликовала материал о поддержании летной годности Boeing 737 MAX 8, в котором подчеркивается, что, даже несмотря на возможное сходство между двумя авиакатастрофами с участием этого лайнера, делать какие-либо выводы или предпринимать какие-либо действия пока преждевременно.

Росавиация также отметила, что в России эксплуатируются два Boeing 737 MAX 8 — они принадлежат входящей в S7 Group авиакомпании «Глобус».