Британия запретила полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве

Управление гражданской авиации Великобритании временно запретило полеты самолетов Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Мы в качестве меры предосторожности выпустили инструкцию о запрете любых коммерческих пассажирских рейсов [Boeing 737 MAX] любых авиалиний, которые прибывают, отправляются или осуществляют полеты в воздушном пространстве Великобритании», — говорится в сообщении. Отмечается, что это решение остается в силе до последующего уведомления.

В сообщении указывается, что в настоящий момент в Британии эксплуатируется пять самолетов Boeing 737 MAX, шестой должен был поступить в эксплуатацию на этой неделе.

Аналогичное заявление выпустило Управление гражданской авиации Малайзии.