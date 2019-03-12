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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,23%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+22,2%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Британия запретила полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве

Управление гражданской авиации Великобритании временно запретило полеты самолетов Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Мы в качестве меры предосторожности выпустили инструкцию о запрете любых коммерческих пассажирских рейсов [Boeing 737 MAX] любых авиалиний, которые прибывают, отправляются или осуществляют полеты в воздушном пространстве Великобритании», — говорится в сообщении. Отмечается, что это решение остается в силе до последующего уведомления.

В сообщении указывается, что в настоящий момент в Британии эксплуатируется пять самолетов Boeing 737 MAX, шестой должен был поступить в эксплуатацию на этой неделе.

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Аналогичное заявление выпустило Управление гражданской авиации Малайзии.

Кроме того, решение временно приостановить использование самолетов этого типа приняла норвежская авиакомпания Norwegian, основываясь на рекомендациях Европейского агентства авиационной безопасности (EASA). При этом авиаперевозчик уточнил, что продолжит эксплуатировать самолеты Boeing 737-800, число которых в его авиапарке превышает 110.

Ранее полеты лайнеров этого типа запретили Австралия, Индонезия, Сингапур и Китай.

10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines со 157 человеками на борту, все они погибли. Среди них были трое граждан России. Еще один такой самолет разбился в конце октября в Индонезии, тогда погибли 189 человек.

Теги: Великобритания, авиация, авиалинии, Boeing
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