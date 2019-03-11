В Харькове мужчина открыл стрельбу с балкона

В Харькове мужчина открыл стрельбу с балкона

В Московском районе Харькова мужчина открыл стрельбу с балкона собственной квартиры. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

В ведомстве отметили, что стрельба произошла на улице Гвардейцев Широнинцев​. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В результате стрельбы никто не пострадал.

«40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько выстрелов из стартового пистолета с балкона своей квартиры», — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что информация об инциденте была внесена в журнал единого учета. При этом был ли задержан мужчина, полицейские не уточнили.