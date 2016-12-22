Полиция задержала семь человек за стрельбу из офиса в Москве

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали семь человек, подозреваемых в стрельбе в офисном здании на Марксистской улице, сообщили РБК в главном управлении МВД по столице.
«На службу 02 поступило сообщение, что внутри офисного здания в районе дома 5 по улице Марксистская слышны подозрительные хлопки. Полицейские проникли в это помещение. На месте были 7 человек, они доставлены, а отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Погибших и пострадавших нет», — заявили в полиции.
Предположительно, задержанные были в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве «Интерфаксу». Источник агентства добавил, что у них изъяли оружие, из которого можно было стрелять только холостыми патронами.
Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу холостыми патронами из окна офиса на Марксистской улице в Москве. По данным источника агентства «Москва» инцидент произошел в районе дома № 5.
Телеканал РЕН-ТВ, не указывая источник информации, сообщил, что огонь вели из автомата АК74М. Согласно данным сервиса 2ГИС, в доме № 5 на Марксисткой улице располагаются филиалы банков, кафе, визовая компания, аптека, мини-гостиница, а также сеть фотолабораторий и другие заведения.