В Москве задержали полицейских после стрельбы из травмата

В Москве двое полицейских задержаны по подозрению в ранении мужчины из травматического оружия. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.



Как отмечается в сообщении, речь идет о лейтенанте и старшем сержанте полиции. Инцидент произошел в воскресенье, 30 сентября, на Дербеневской улице. В МВД рассказали, что граждане сообщили в полицию о конфликте. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов нашли 25-летнего мужчину с ранениями из травматического оружия. Он был госпитализирован.



По данным газеты «Московский комсомолец», пострадавший был из Пятигорска. Издание отмечает, что конфликт произошел, когда он сделал замечания двум мужчинам, которые шли по улице и стреляли в воздух из травматического пистолета. В ответ на это они стали стрелять по прохожему. Он получил ранения в грудь, живот и голову. «МК» отмечает, что врачи оценили его состояние как тяжелое.



Если задержанных полицейских признают виновными в нанесении телесных повреждений мужчине, то они будут уволены и понесут наказание, предусмотренное законодательством, сообщили в МВД. Кроме того, их руководители могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, отметили в ведомстве.