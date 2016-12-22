Чиновника Минфина задержали за стрельбу в Москве

Задержан замглавы одного из департаментов Минфина Павел Ефимов. Его подозревают в том, что он дважды выстрелил в сотрудника «Спецлитмаша» из травматического пистолета

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Чиновник Министерства финансов задержан в Москве за стрельбу из травматического пистолета, он ранил человека, с которым вступил в конфликт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Эту информацию РБК подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

По словам собеседника РБК, 28 октября в квартире на Измайловском шоссе был задержан Павел Ефимов, заместитель директора департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Министерства финансов.

​«Он дал признательные показания по поводу того, что 22 октября в результате конфликта дважды выстрелил в молодого человека», — рассказал источник. По его словам, пострадавшего сотрудника компании ООО «Спецлитмаш» доставили в ГКБ им. братьев Бахрушиных с ранением в область грудной клетки, полученным из травматического пистолета.

РБК направил запрос в Министерство финансов.

По информации «МК», подозреваемый стрелял из травматического пистолета «Оса». Пострадавший — 30-летний начальник транспортного отдела коммерческой фирмы. Они живут в одном доме.