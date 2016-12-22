В Москве задержали телеведущего за стрельбу из травмата

В Москве задержан мужчина, стрелявший из травматического оружия в человека, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

В ночь на 15 августа в полицию поступило сообщение от свидетеля стрельбы из травматического пистолета на шоссе Энтузиастов.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в результате стрельбы был ранен сосед заявившего в полицию, он получил огнестрельные ранения груди, живота, паховой области, а также ранение головы. Пострадавшего госпитализировали в НИИ им. Склифософского. Днем 15 августа он написал заявление в полицию с просьбой задержать стрелявшего, после чего полиция задержала подозреваемого — телеведущего Алексея Самсонова.

Следователи считают, что Самсонов не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета «Гроза» в своего оппонента. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия» (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК, максимальное наказание — до двух лет лишения свободы).

Самсонов был ведущим программы «Ремонт по-честному» на РЕН ТВ, об этом сообщил источник телеканала «360». По словам собеседника телеканала, который цитирует жену задержанного Инну, Самсонов применил пистолет для самозащиты. Она рассказала, что вышла с мужем на балкон, затем они увидели как сосед «ковыряется в дырке от фары» на ее машине. На просьбы прекратить мужчина не отреагировал. Самсонов вышел к подъезду, после чего началась потасовка.