Лидер Кубы обвинил США в атаке на венесуэльскую ГЭС

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель назвал актом агрессии США саботаж, произошедший в Венесуэле на гидроэлектростанции в четверг, в результате которого большая часть страны осталась без электричества. Об этом кубинский политик написал на своей странице в Twitter.

«Империя США усиливает свою преступную и жестокую агрессию против Венесуэлы. Атака на энергетический сектор разоблачает ложь и цинизм якобы озабоченности гуманитарной ситуацией в стране. Мы осуждаем агрессию против родины [покойного президента Уго] Чавеса», — написал лидер страны.

Масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле 8 марта. В результате без энергоснабжения остались жители 21 из 23 штатов. В Каракасе перестало работать метро, перебои также затронули работу телефонных сетей и интернета. По данным El Nacional, электроснабжение в отдельных районах столицы было восстановлено на следующий день.

В Национальной электрической компании (CORPOELEC) сообщили, что причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм». В Госдепартаменте США эти обвинения отвергли. В М​инистерстве информации страны сообщили, что отключение электроэнергии произошло из-за кибератаки.

В субботу, 9 марта, стало известно о взрыве электроподстанции, расположенной на окраине столицы юго-восточного штата Боливар — города Сьюдад-Боливар.

В связи с атакой на энергосистему страны Венесуэла намерена передать верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет жалобу.