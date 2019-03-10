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Индия обвинила Пакистан в нарушении режима прекращения огня

Вооруженные силы Пакистана нарушили режим прекращения огня в четырех местах вдоль линии разграничения в округе Пунч, расположенном в индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на представителя Министерства обороны Индии.

По его словам, стрельба велась рано утром в секторе Кришна Гати, где пакистанские войска начали обстреливать минометами и стрелять из стрелкового оружия. В ответ на действия пакистанских военных индийская армия открыла огонь. Пограничный обстрел между сторонами продолжался до 07:30 по местному времени.

Никаких сообщений о жертвах на индийской стороне не поступало, подтвердил представитель ведомства.

Ранее министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх рассказал, что в течение последних пяти лет Индия нанесла три успешных удара по Пакистану. Накануне индийские СМИ сообщали, что военные Индии сбили над штатом Раджастхан беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Пакистана.

Ситуация на границе Индии и Пакистана обострилась после того, как в результате теракта, совершенного 14 февраля, погибли представители военной полиции Индии. Ответственность за атаку взяла на себя экстремистская группировка «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда»). После этого индийская армия атаковала позиции боевиков на территории Пакистана.

Позднее Пакистан заявил, что военные сбили два самолета ВВС Индии и задержали пилота, которого впоследствии освободили. В ответ индийские военнослужащие сбили пакистанский истребитель F-16, после чего Пакистан закрыл свое воздушное пространство.

С предложением стать посредниками между Индией и Пакистаном выступили несколько стран, в том числе и Россия. В разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент России Владимир Путин выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта между двумя странами.

Теги: Пакистан, Индия, Кашмир, режим прекращения огня
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