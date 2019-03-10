Глава МВД Индии сообщил о секретном ударе по Пакистану

В течение последних пяти лет Индия нанесла три успешных удара по Пакистану. Об этом на митинге в городе Мангалур объявил министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх, сообщает телеканал NDTV.

«Я предоставлю информацию о двух из них, но не о третьем, — заявил он. — Когда в Ури наши солдаты были убиты террористами из Пакистана, мы ответили. Следующий [удар] был после теракта в Пулваме. Третий я не буду раскрывать».

«Индия больше не будет слабой», — заключил министр.

Первый удар, о котором идет речь, был нанесен после атаки пакистанских боевиков на военную базу в Ури в индийской части Кашмира в сентябре 2016 года. Тогда было расстреляно 19 индийских солдат. Как сообщили власти Индии, в организации теракта участвовала экстремистская группировка «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда»). В ответ индийский спецназ перешел линию контроля и атаковал несколько лагерей подготовки боевиков на территории пакистанского Кашмира, уничтожив десятки террористов.



14 февраля ​смертник подорвал индийский конвой, который проходил через округ Пулвама на западе индийского Кашмира. Погибли более 40 полицейских, ответственность за атаку взяла на себя «Джаиш-е-Мухаммад». После этого ВВС Индии атаковали лагерь боевиков на пакистанской территории, а Пакистан позднее сбил два индийских самолета.