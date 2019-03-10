Глава МВД Индии сообщил о секретном ударе по Пакистану

В течение последних пяти лет Индия нанесла три успешных удара по Пакистану. Об этом на митинге в городе Мангалур объявил министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх, сообщает телеканал NDTV.
«Я предоставлю информацию о двух из них, но не о третьем, — заявил он. — Когда в Ури наши солдаты были убиты террористами из Пакистана, мы ответили. Следующий [удар] был после теракта в Пулваме. Третий я не буду раскрывать».
«Индия больше не будет слабой», — заключил министр.
Первый удар, о котором идет речь, был нанесен после атаки пакистанских боевиков на военную базу в Ури в индийской части Кашмира в сентябре 2016 года. Тогда было расстреляно 19 индийских солдат. Как сообщили власти Индии, в организации теракта участвовала экстремистская группировка «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда»). В ответ индийский спецназ перешел линию контроля и атаковал несколько лагерей подготовки боевиков на территории пакистанского Кашмира, уничтожив десятки террористов.
14 февраля смертник подорвал индийский конвой, который проходил через округ Пулвама на западе индийского Кашмира. Погибли более 40 полицейских, ответственность за атаку взяла на себя «Джаиш-е-Мухаммад». После этого ВВС Индии атаковали лагерь боевиков на пакистанской территории, а Пакистан позднее сбил два индийских самолета.