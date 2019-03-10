Глава МВД Индии сообщил о секретном ударе по Пакистану

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,28 0,30 EUR Бирж. 74,14 -0,44 Brent 66,07 0,50% USD Нал. EUR Нал. USD ЦБ 65,96 0,12 EUR ЦБ 74,57 0,16 EUR/USD 1,1182 -0,0126 BTC/USD Бирж. 3 940,50 -24,10 IMOEX 2 476,64 -0,70% RTSI 1 179,58 -1,00% DJIA 25 450,24 -0,09% Nasdaq 7 408,14 -0,18%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 65,96 (+0,12) Quote, 07 мар, 12:40
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 74,57 (+0,16) Quote, 07 мар, 12:40
Эрдоган отверг связь закупки систем С-400 с безопасностью НАТО Политика, 01:16 Британия отказала во въезде подозреваемому в покушении на Закаева Политика, 00:46 Стрелков выставил на продажу медаль за воссоединение Крыма с Россией Общество, 00:38 Глава МВД Индии сообщил о секретном ударе по Пакистану Политика, 00:10 Мальтийское СМИ сообщило о требованиях удалить статью об офшорах «Тройки» Бизнес, 09 мар, 23:47 Украинские националисты попытались прорваться к Порошенко в Черкассах Политика, 09 мар, 23:33 Смертник атаковал американо-курдский патруль в Сирии Политика, 09 мар, 23:05 В Колумбии в авиакатастрофе погиб мэр поселения и ее семья Общество, 09 мар, 22:54 Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Атлантический океан Общество, 09 мар, 22:26 Скончался настоятель Казанского собора Общество, 09 мар, 21:55 СМИ узнали об интересе «ПСЖ» к футболисту «Спартака» Спорт, 09 мар, 21:55 Порошенко объявил о новой ракетной программе Украины после развала ДРСМД Политика, 09 мар, 21:48 На нашивках бригады ВСУ появится череп и надпись «Украина или смерть» Общество, 09 мар, 21:25 После вооруженного нападения на ночной клуб в Мексике погибли 14 человек Общество, 09 мар, 20:43
Политика ,  
0 
Глава МВД Индии сообщил о секретном ударе по Пакистану

В течение последних пяти лет Индия нанесла три успешных удара по Пакистану. Об этом на митинге в городе Мангалур объявил министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх, сообщает телеканал NDTV.

«Я предоставлю информацию о двух из них, но не о третьем, — заявил он. — Когда в Ури наши солдаты были убиты террористами из Пакистана, мы ответили. Следующий [удар] был после теракта в Пулваме. Третий я не буду раскрывать».

«Индия больше не будет слабой», — заключил министр.

Мнение
Алексей Куприянов Пальцы на кнопке: почему Индия и Пакистан не перешли за красную черту

Первый удар, о котором идет речь, был нанесен после атаки пакистанских боевиков на военную базу в Ури в индийской части Кашмира в сентябре 2016 года. Тогда было расстреляно 19 индийских солдат. Как сообщили власти Индии, в организации теракта участвовала экстремистская группировка «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда»). В ответ индийский спецназ перешел линию контроля и атаковал несколько лагерей подготовки боевиков на территории пакистанского Кашмира, уничтожив десятки террористов.

14 февраля ​смертник подорвал индийский конвой, который проходил через округ Пулвама на западе индийского Кашмира. Погибли более 40 полицейских, ответственность за атаку взяла на себя «Джаиш-е-Мухаммад». После этого ВВС Индии атаковали лагерь боевиков на пакистанской территории, а Пакистан позднее сбил два индийских самолета.

В результате обострения напряженности на индо-пакистанской границе 27 февраля воздушное пространство Пакистана было закрыто.
 

Теги: Индия, Пакистан
Материалы по теме
Пакистан частично снял запрет на полеты в своем воздушном пространстве
Политика
Индия опровергла сведения о сбитом Пакистаном Су-30
Политика
Индия заявила о трех жертвах обстрелов со стороны Пакистана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter