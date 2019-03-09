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Путин выразил соболезнования семье Владимира Этуша

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера Владимира Этуша. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Искренне разделяю постигшее вас горе. Ушел из жизни Владимир Абрамович Этуш — фронтовик-доброволец, мужественный, честный человек», — говорится в сообщении.

Путин отмечает, что Этуш был настоящей легендой и народным артистом, которого любили миллионы людей — «за верность своему призванию и щедрость таланта».

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Народный артист СССР, российский актер театра и кино ​Владимир Этуш скончался 9 марта в возрасте 96 лет. По словам его дочери, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Этуш будет похоронен в семейном склепе на Новодевичьем кладбище Москвы, похороны состоятся 12 марта.

Теги: Владимир Путин, соболезнование, актер
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