Путин выразил соболезнования семье Владимира Этуша

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера Владимира Этуша. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Искренне разделяю постигшее вас горе. Ушел из жизни Владимир Абрамович Этуш — фронтовик-доброволец, мужественный, честный человек», — говорится в сообщении.

Путин отмечает, что Этуш был настоящей легендой и народным артистом, которого любили миллионы людей — «за верность своему призванию и щедрость таланта».

Народный артист СССР, российский актер театра и кино ​Владимир Этуш скончался 9 марта в возрасте 96 лет. По словам его дочери, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Этуш будет похоронен в семейном склепе на Новодевичьем кладбище Москвы, похороны состоятся 12 марта.