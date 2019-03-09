Дочь Владимира Этуша назвала возможную причину смерти отца

Причиной смерти Владимира Этуша могли стать проблемы с сердцем. Об этом рассказала его дочь Раиса в разговоре с RT.​

«Ему было 96 лет, я думаю, что отказало сердце», — сказала она.

О смерти народного артиста СССР, российского актера театра и кино ​Владимира Этуша стало известно ранее 9 марта.

В последний раз в больнице актер лежал летом 2018 года, когда из-за плохого самочувствия ему пришлось прервать свой отдых в Италии.