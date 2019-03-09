Стало известно место похорон Владимира Этуша

Народный артист Владимир Этуш будет похоронен в семейном склепе на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока.

«Владимир Абрамович будет похоронен на Новодевичьем кладбище и пока возможная дата похорон 11 марта», — сказал Крок.

Он добавил, что прощание с актером состоится в Театре им. Вахтангова, время будет объявлено позднее.

О смерти Владимира Этуша на 97 году жизни стало известно ранее 9 марта. По словам его дочери, возможной причиной его смерти могли стать проблемы с сердцем.