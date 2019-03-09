Умер Владимир Этуш

Артисту было 96 лет. Зрителям Этуш известен по своим работам в театре, а также ролям в комедиях Леонида Гайдая и других кинофильмах

Владимир Этуш (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Умер народный артист СССР, российский актер театра и кино ​Владимир Этуш. Об этом РБК сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

«Это случилось полчаса назад», — сказал он. Остальных деталей и причин произошедшего он не раскрыл.​ Позже Крок уточнил, что прощание с Этушем состоится в Вахтанговском театре. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище в семейном склепе.

Дочь Этуша Раиса в беседе с телеканалом RT рассказала, что у ее отца были проблемы с сердцем. «Я думаю, что отказало сердце», — предположила она.

Владимиру Этушу было 96 лет. В последние годы в СМИ часто появлялись сообщения о его госпитализациях. В последний раз в больнице актер лежал летом прошлого года. Из-за плохого самочувствия Этуш тогда прервал свой отдых в Италии. Кроме того, осенью 2018 года из-за того, что артист не смог прийти на спектакль, Театр Вахтангова, в котором продолжал играть Этуш, отменил постановку в этот день.

Этуш родился в мае 1922 года в Москве. После школы он поступил в театральное училище, но затем ушел добровольцем на фронт. Там он получил тяжелое ранение и вернулся на четвертый курс Театрального училища им. Щукина. После его окончания Этуш стал его преподавателем, а в 2013 году — художественным руководителем.