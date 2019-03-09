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Умер Владимир Этуш
Артисту было 96 лет. Зрителям Этуш известен по своим работам в театре, а также ролям в комедиях Леонида Гайдая и других кинофильмах
Владимир Этуш (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Умер народный артист СССР, российский актер театра и кино ​Владимир Этуш. Об этом РБК сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

«Это случилось полчаса назад», — сказал он. Остальных деталей и причин произошедшего он не раскрыл.​ Позже Крок уточнил, что прощание с Этушем состоится в Вахтанговском театре. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище в семейном склепе.

Дочь Этуша Раиса в беседе с телеканалом RT рассказала, что у ее отца были проблемы с сердцем. «Я думаю, что отказало сердце», — предположила она.

Владимиру Этушу было 96 лет. В последние годы в СМИ часто появлялись сообщения о его госпитализациях. В последний раз в больнице актер лежал летом прошлого года. Из-за плохого самочувствия Этуш тогда прервал свой отдых в Италии. Кроме того, осенью 2018 года из-за того, что артист не смог прийти на спектакль, Театр Вахтангова, в котором продолжал играть Этуш, отменил постановку в этот день.

Этуш родился в мае 1922 года в Москве. После школы он поступил в театральное училище, но затем ушел добровольцем на фронт. Там он получил тяжелое ранение и вернулся на четвертый курс Театрального училища им. Щукина. После его окончания Этуш стал его преподавателем, а в 2013 году — художественным руководителем.

Фотогалерея 
Не только товарищ Саахов — о жизни и лучших ролях Владимира Этуша

За свою актерскую карьеру артист снялся более чем в 40 фильмах. Среди наиболее известных его ролей — товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» Леонида Гайдая, стоматолог Антон Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», инженер Брунс в «Двенадцати стульях», принц Бурухтан Второй Второй в комедии «Неисправимый лгун», Карабас-Барабас в детском фильме «Приключения Буратино» и другие.

Кроме того, Этуш является автором двух книг. В первой (вышла в 2002 году) — «И я там был» — артист повествует о своем фронтовом прошлом и начале актерской карьеры. Во втором, более позднем своем литературном труде — «Все, что нажито...» (2012 год) — актер вспоминает свое детство, войну, первые роли, а также своих учителей и товарищей.

В 1964 году Этуш был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, спустя еще несколько лет, в 1984-м, он получил звание народного артиста СССР. В июне прошлого года президент России Владимир Путин наградил Этуша орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, в 2013 году актеру также вручили орден Александра Невского.​

Авторы: Евгения Маляренко, Егор Губернаторов
Теги: актер
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