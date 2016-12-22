Кремль отверг зависимость контракта по С-400 от поставок Patriot в Турцию

Контракт с США на поставку ракетных комплексов Patriot Турции не повлияет на соглашение Анкары с Москвой по российским ЗРК С-400. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Это несвязанные процессы», — заявил Песков. По его словам, контракт на поставку С-400 Турции находится в стадии реализации и будет продолжен.
Пресс-секретарь президента также указал, что военно-техническое сотрудничество России и других стран сопровождается юридическими обязательствами по нераскрытию определенных категорий «чувствительной информации». «Такие же обязательства есть и с турецкой стороной», — подчеркнул Песков. «Мы не видим оснований не доверять нашим турецким партнерам», — резюмировал он.
Ранее стало известно, что Государственный департамент США одобрил продажу Турции зенитно-ракетных комплексов Patriot MIM-104E. Общая сумма сделки — $3,5 млрд. Уведомление о возможности продажи комплексов было направлено в конгресс США. Ожидается, что Турция будет использовать ракетные комплексы для укрепления своего потенциала противоракетной обороны, защиты своей территориальной целостности и сдерживания региональных угроз.
Контракт на поставку четырех дивизионов российских ЗРК С-400 в Турцию был заключен в декабре 2017 года. США выступали против его заключения, угрожая отменить поставки истребителей F-15 и F-35, о покупке которых страны договорились ранее.
В ноябре 2018 года глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу назвал покупку Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «решенным делом» и подчеркнул, что сделка с Москвой не может быть отменена.
В ответ председатель комитета по вооруженным силам сената США Джеймс Инхоф выразил мнение, что правительство Турции должно выбрать между контактами с США и Россией. «Чтобы Турция оставалась в программе F-35, она не может продвигаться вперед с закупками российской системы, известной как С-400», — заявил он тогда.