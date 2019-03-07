Генсек НАТО заявил об отсутствии планов размещать ракеты в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещать новые ядерные ракеты в Европе. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Варшаве, говорится на сайте НАТО.

«У нас нет никаких намерений размещать новые ядерные ракеты, ракеты наземного базирования, в Европе», — сказал он.

Столнетберг вновь обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за разработки ракеты 9М729, также известной как SSC-8. В связи с этим он призвал Россию вернуться к соблюдению ДРСМД и уважать этот «краеугольный» договор.

Генсек НАТО отметил, что альянс начал «планировать мир без Договора о РСМД и с большим количеством российских ракет». Он заявил, что ответ будет взвешенным и скоординированным между всеми странами альянса.