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Генсек НАТО заявил об отсутствии планов размещать ракеты в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещать новые ядерные ракеты в Европе. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Варшаве, говорится на сайте НАТО.

«У нас нет никаких намерений размещать новые ядерные ракеты, ракеты наземного базирования, в Европе», — сказал он.

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Столнетберг вновь обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за разработки ракеты 9М729, также известной как SSC-8. В связи с этим он призвал Россию вернуться к соблюдению ДРСМД и уважать этот «краеугольный» договор.

Генсек НАТО отметил, что альянс начал «планировать мир без Договора о РСМД и с большим количеством российских ракет». Он заявил, что ответ будет взвешенным и скоординированным между всеми странами альянса.

В начале февраля США и Россия приостановили участие в договоре о ракетах. Столтенберг заявлял, что российские ракеты способны нанести удар по европейским городам. Он рассказал, что страны НАТО поддерживают решение США и призвал Россию соблюдать ДРСМД.

США и Россия неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договора. Вашингтон предъявляет претензии по поводу ракеты 9М729, дальность полета которой, по его мнению, нарушает соглашение. Москва считает нарушением ДРСМД испытания американских беспилотников, характеристики которых схожи с запрещенными крылатыми ракетами. Президент России Владимир Путин 4 марта подписал указ о приостановке выполнения обязательств по договору.

Теги: ДРСМД, Йенс Столтенберг, Европа
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