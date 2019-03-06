Глава Генштаба Украины увидел угрозу вторжения по трем направлениям

Генштаб Вооруженных сил Украины прогнозирует вторжение в страну с трех направлений. О такой угрозе сообщил глава Генштаба Виктор Муженко во время встречи с представителями военно-дипломатического корпуса, передает телеканал «Прямой», который вел трансляцию встречи.

Российская сторона, по его словам, завершает формирование «ударных соединений на границах Украины». Вместе с частями спецназначения они составят основу сил вторжения, уверен глава Генштаба. «В современных политических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем географическим направлениям», — сказал Муженко.

Вместе с тем он подчеркнул, что у украинской армии есть стратегическое преимущество. По словам Муженко, это «высокая мобильность, адаптивность и автономность украинских войск в сочетании с фактором родной земли».