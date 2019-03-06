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Украинский кризис ,  
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Глава Генштаба Украины увидел угрозу вторжения по трем направлениям

Генштаб Вооруженных сил Украины прогнозирует вторжение в страну с трех направлений. О такой угрозе сообщил глава Генштаба Виктор Муженко во время встречи с представителями военно-дипломатического корпуса, передает телеканал «Прямой», который вел трансляцию встречи.

Российская сторона, по его словам, завершает формирование «ударных соединений на границах Украины». Вместе с частями спецназначения они составят основу сил вторжения, уверен глава Генштаба. «В современных политических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем географическим направлениям», — сказал Муженко.

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Вместе с тем он подчеркнул, что у украинской армии есть стратегическое преимущество. По словам Муженко, это «высокая мобильность, адаптивность и автономность украинских войск в сочетании с фактором родной земли».

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Со стороны Киева регулярно звучат обвинения, что Москва проявляет «агрессию» в отношении Украины. В стране на законодательном уровне в отношении России закреплено такое понятие как «страна-агрессор». Власти Украины также считают, что в Донбассе, где с 2014 года происходит вооруженный конфликт, присутствуют российские войска.

Москва неоднократно отрицала участие российских войск в конфликте на востоке Украины. В то же время президент Владимир Путин в декабре 2015 года во время пресс-конференции в ответ на вопрос украинского журналиста признавал, что в зоне конфликта в Донбассе есть россияне, «решающие вопросы в военной сфере». «Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу», — сказал тогда президент.
 

Теги: Украина, Донбасс, вторжение
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