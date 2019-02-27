Грызлов предупредил о Донбассе на грани «масштабных боевых действий»

Киев перед президентскими выборами на Украине намеренно усложняет обстановку в Донбассе, сообщил журналистам по итогам заседания ОБСЕ полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов.

По его словам, Киев озвучивает новые угрозы в адрес Донбасса, в связи с чем ситуация в регионе находится «на грани новых масштабных боевых действий». Он подчеркнул, что на линии соприкосновения вновь появились представители добровольческих батальонов ВСУ. «Опыт показывает, что именно с ними связан рост числа нарушений режима прекращения огня», — заявил полпред.

При этом, по мнению Грызлова, на заседании делегация с Украины вместо обсуждения проблем безопасности «пыталась решать свои предвыборные задачи» и подменяла повестку встречи, выступая с пропагандистскими заявлениями.

Он также уточнил, что Киев не поддержал инициативу ОБСЕ​ о «весеннем перемирии», за которую выступили российская делегация и делегации самопровозглашенных ДНР и ЛНР.