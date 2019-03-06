Путин призвал не хранить годами «в сейфах» перспективные разработки

Информацию о разработках, испытаниях и производстве технологий и продукции двойного назначения и новейших систем вооружения необходимо тщательно защищать, но контроль в этой сфере должен быть «умным». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время коллегии ФСБ, передает «РИА Новости».

​«Не нужно повторять ошибок прошлого, когда многие перспективные разработки годами лежали в сейфах из-за формально исполняемых режимов секретности», — сказал президент. По его словам, подходить к этому вопросу необходимо гибко. «[Нужно] внимательно смотреть на реальные вещи, а не на формальные», — отметил Путин. Он также призвал не создавать технологическому развитию искусственных барьеров.

Ранее президент выражал уверенность, что у новейшего российского вооружения нет аналогов в мире. «Во всяком случае, [они] пока не имеют и, я думаю, что еще долго не будут [иметь]», — говорил Путин 23 февраля.

Незадолго до этого во время послания Федеральному собранию Путин рассказал, что ​первая российская атомная подводная лодка, оснащенная беспилотным аппаратом «Посейдон», будет спущена на воду весной 2019 года. Глава государства также анонсировал новую гиперзвуковую ракету «Циркон».