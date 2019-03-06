Путин призвал не хранить годами «в сейфах» перспективные разработки

Информацию о разработках, испытаниях и производстве технологий и продукции двойного назначения и новейших систем вооружения необходимо тщательно защищать, но контроль в этой сфере должен быть «умным». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время коллегии ФСБ, передает «РИА Новости».
«Не нужно повторять ошибок прошлого, когда многие перспективные разработки годами лежали в сейфах из-за формально исполняемых режимов секретности», — сказал президент. По его словам, подходить к этому вопросу необходимо гибко. «[Нужно] внимательно смотреть на реальные вещи, а не на формальные», — отметил Путин. Он также призвал не создавать технологическому развитию искусственных барьеров.
Ранее президент выражал уверенность, что у новейшего российского вооружения нет аналогов в мире. «Во всяком случае, [они] пока не имеют и, я думаю, что еще долго не будут [иметь]», — говорил Путин 23 февраля.
Незадолго до этого во время послания Федеральному собранию Путин рассказал, что первая российская атомная подводная лодка, оснащенная беспилотным аппаратом «Посейдон», будет спущена на воду весной 2019 года. Глава государства также анонсировал новую гиперзвуковую ракету «Циркон».