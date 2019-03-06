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СК начал проверку после гибели шести человек в аварии на Ставрополье

Следователи начали проверку по факту столкновения в Ставропольском крае грузовика и пассажирского минивэна, в результате которого погибли шесть человек и четверо пострадали. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

По данным следствия, минивэн Mercedes-Benz Vito перевозил в Москву пассажиров из Азербайджана, в нем находились девять человек.

Следователи в ходе проверки установят обстоятельства оказания транспортных услуг и их безопасность для жизни и здоровья граждан. «Приняты меры для получения сведений об исправности транспортного средства перед выездом его на маршрут», — добавили в СК.

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Авария произошла утром 6 марта недалеко от Невинномысска на федеральной трассе «Кавказ». По предварительным данным, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу.

Теги: Следственный комитет, Ставрополье, иностранцы, ДТП
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